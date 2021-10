La vela ancora protagonista ad Agropoli

Sta proseguendo regolarmente nelle splendide acque antistanti il porto di Agropoli e della costiera cilentana il X Campionato Vela d’Autunno Trofeo Nino Raines, la manifestazione perfettamente organizzata dalla locale sezione della Lega Navale Italiana con il patrocinio del Comune di Agropoli. Due le regate sulle boe di circa 4 miglia disputate nella terza tappa: nella prima prova Ita 11 Canarino Feroce armato da Riccardo Grattacaso ha anticipato sul traguardo Ita 466 Biagio armato dal Capo Flotta Peppe Manganelli e Ita 124 Ossoduro di Francesco d’Ambrosio che si è, invece, imposto nella regata conclusiva precedendo Ita 466 Biagio e Ita 188 Ice Spray armato da Antonio Chiodero.

La classifica provvisoria stilata dopo le prime tre giornate e in attesa della tappa conclusiva in programma domenica prossima, 24 ottobre, è guidata da Ita 124 Ossoduro seguito nell’ordine da Ita 466 Biagio, Ita 11 Canarino Feroce, Ita 188 Ice Spray e Ita 217 Viva Papà di Maddalena Sangiovanni. Soddisfazione per come sta procedendo il Campionato da parte dell’attivo Capo Flotta

“Costituire la Flotta J24 di Agropoli, anche se in un momento così delicato per tutti, era il sogno mio e di mio figlio, timoniere, grande appassionato di vela, innamorato del suo J24 e delle sue prestazioni, prematuramente scomparso due anni fa.- ha spiegato Manganelli -Per adesso siamo in sette J24, tutti caratterizzati da grande entusiasmo, ma siamo certi che in breve tempo potremo crescere e soprattutto avvicinare alla Vela tantissimi giovani come lui. Parlare di regate e di equipaggi in un periodo come questo può sembrare anacronistico ma è un modo per continuare a realizzare i progetti di Biagio e per ricordare ai giovani l’importanza di guardare sempre avanti, malgrado le avversità. Nei progetti di tutti gli armatori che compongono la nostra Flotta costituita nell’aprile 2020, tante regate ed iniziative, primo fra tutti il Vela d’Autunno al quale stanno partecipando cinque J24 con una partenza a loro dedicata. Dopo avervi invitato alla bella cerimonia di intitolazione del Molo sottoflutuo a mio figlio 15enne, aspetto tutti gli amici della Classe J24 nella nostra nuova Flotta e alle nostre prossime manifestazioni.”