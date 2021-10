Torna ad Agropoli la Saraceni Mtb Race

Il prossimo 17 ottobre ad Agropoli torna la Saraceni Mtb Race, l’evento dedicato alla mountain bike che ha quale location una delle aree più suggestive del territorio cilentano, come Agropoli, la Baia di Trentova e Tresino. L’evento rientra nel calendario del Giro della Campania-Off Road che calerà il sipario proprio ad Agropoli.

Il tracciato, preparato dalll’equipe di lavoro dell’Asd Cilento Mtb, è inusuale per il contesto delle granfondo ma nel quale occorre con un pizzico di gambe e di tecnica nell’affrontare tutto d’un fiato i 40 chilometri, mentre per i meno allenati è previsto un percorso escursionistico di 28 chilometri. Domenica mattina, la partenza è fissata da Via del Mare (adiacente Ospedale Civile Agropoli) alle 9:30.

Sotto il profilo organizzativo, nulla è lasciato al caso con una location comoda e dotata di tutti i comfort e gli spazi per venire incontro a tutte le esigenze di bikers ed accompagnatori: lo stadio comunale Guariglia offre infatti ampio parcheggio.

Ma allo stato attuale la manifestazione si deve adattare nel rispetto le normative di contenimento dell’emergenza Covid-19 ed è per questo che il pasta party verrà sostituito dalla consegna di un lunch box a fine gara. Al fine di evitare assembramenti, saranno predisposte file diverse per formalizzare l’iscrizione e per ritirare il pacco gara (composto da un gadget tecnico marchiato con il logo Saraceni e i prodotti energetici della Named Sport). Tutti gli atleti saranno tenuti ad indossare la mascherina e a firmare un modulo di certificazione come richiesto dalla Federazione.

“Con i preparativi siamo a buon punto – dice Attilio Grattacaso a nome dell’Asd Cilento Mtb – ma abbiamo dovuto cambiare i nostri connotati rispetto alle edizioni precedenti per rispettare le norme anti contagio attualmente vigenti”.