Elezioni a Castellabate: Marco Rizzo sindaco. Ecco il consiglio comunale

Scrutini al cardiopalma a Castellabate. Dopo un lungo testa a testa con Domenico Di Luccia è Marco Rizzo il nuovo sindaco del centro di Benvenuti al Sud. Una vittoria per molti inaspettata ma che di fatto premia una campagna elettorale portata avanti con attenzione e diligenza.

Domenico Di Luccia, invece, seppur partito con largo anticipo, soprattutto sul piano mediatico ha fatto registrare non poche lacune. Flop per il sindaco facente funzioni uscente Luisa Maiuri distaccata di circa 1300 voti.

Elezioni a Castellabate: i voti

Complessivamente Rizzo ottiene 3324 preferenze contro le 3300 di Di Luccia (solo 24 preferenze in meno). 2000 voti per la Maiuri. Una debacle per i candidati consiglieri Alessandro Lo Schiavo e Caterina Di Biasi, fino a pochi mesi fa in minoranza con Rizzo e poi passati con Di Luccia.

Queste le preferenze dei candidati. Lista Castellabate nel cuore a sostegno di Luisa Maiuri (26.07%): Caterina Acquaviva 143, Francesco Ambrosano 252, Raffaele Ciccarelli 36, Ida Conte 189, Marco Di Biasi 231, Costabile Di Matteo 142, Antonio Ianni 97, Chiara Ianni 188, Salvatore Marinelli 172, Antonia Passaro 108, Costabile Nicoletti 429, Costabile Chiarello 12.

Castellabate Rinasce con Marco Rizzo candidato sindaco (37,61%): Marianna Carbutti 376, Clementina Dalia Russo 298, Luigi Maurano 637, Nicoletta Guariglia 501, Gianmarco Rodio 238, Luigi Infante 85, Adele Ippolito 204, Clemente Migliorino 216, Gennaro La Pastina 118, Antonio Florio 300, Raffaele Di Gregorio 243, Domenico Piccirillo 108.

Castellabate al centro con Domenico Di Luccia candidato sindaco (36,32%): Alessandro Lo Schiavo 551, Alessandro Meola 192, Carmen Sansivieri 195, Caterina Di Biasi 446, Catina Tortora 628, Costabile Di Sessa 212, Gennaro Santis 173, Giovanni Pisciottano 169, Giuseppe Pascale 273, Cristina Cardullo 218, Nicola Guariglia 144, Orazio Federico 99.

Il nuovo consiglio comunale

Ecco il nuovo consiglio comunale: Luigi Maurano, Nicoletta Guariglia, Marianna Carbutti, Antonio Florio, Dalia Clementina Russo, Raffaele Di Gregorio, Gianmarco Rodio, Clemente Migliorino (consiglieri di maggioranza), Domenico Di Luccia, Alessandro Lo Schiavo, Luisa Maiuri, Costabile Nicoletti (consiglieri di minoranza).