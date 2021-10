A Camerota il concerto della Banda dell’Esercito

CAMEROTA. Il 2 Ottobre alle ore 17.30 presso il Teatro “Kamaraton”, nuovo appuntamento con il “Premio Internazionale Nassiriya per la Pace”, promosso dall’associazione culturale Elaia.

Il programma della serata:

In occasione dell’ottava edizione è previsto il concerto della Banda dell’Esercito. Inoltre, nel corso della serata, il Consiglio Comunale conferirà la cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”.

Qualche cenno sulla storia del Premio

Il “Premio Internazionale Nassiriya per la Pace“ è promosso dal giornalista Vincenzo Rubano, in sinergia con lo Stato maggiore della difesa; viene conferito a persone che si sono distinte nella promozione della pace, nella diffusione della legalità e dell’impegno civile. Il Premio si tiene tutti gli anni in occasione dell‘anniversario della strage di Nassiriya, avvenuta il 12 novembre del 2003.

La manifestazione è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della difesa, dal Ministero dell’ambiente, dal Ministero per i beni e per le attività culturali, dalla Regione Campania, dalla città metropolitana di Roma Capitale, dalla provincia di Salerno, del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e da diversi comuni del comprensorio.