Il Babbo Natale di Agropoli sarà il Babbo Natale d’Italia!

Il Babbo Natale di Agropoli, che dal 2017 allieta i bambini all’interno del castello angioino aragonese, sarà tra i vip di Cameo Italia per dialogare con i suoi numerosi fan.

Il Babbo Natale di Agropoli, infatti, è stato scelto come il Babbo Natale d’italia.

CAMEO è una piattaforma che serve ad entrare in contatto con vip, celebrità, personaggi famosi di ogni settore in tutto il mondo. Sono oltre 30 mila le celebrità e, ad Aprile, si registravano ben 70 mila richieste per questi videomessaggi.

Da quest’anno anche il Babbo Natale di Agropoli entrerà nel mondo delle celebrità e sarà l’unico Babbo Natale con cui i fan potranno interagire. Un riconoscimento che ha reso felice l’intero gruppo dei creatori dell’evento agropolese: “La vera casa di Babbo Natale – il castello incantato” che, ormai da anni, si prodiga nell’organizzazione di una iniziativa che dura ben 37 giorni. Grazie a Cameo, però, si potrà accontentare il maggior numero di bambini italiani che richiederanno un videomessaggio o una diretta digitale.

Un lavoro che Babbo Natale svolgerà dalla sua attuale dimora, la Vera Casa di Babbo Natale, all’interno del Castello Angioino Aragonese di Agropoli. Quest’anno, infatti, la casa si arricchirà di tante novità e, dopo lo stop dovuto all’emergenza covid-19, i bimbi potranno vedere di nuovo dal vivo il loro Babbo Natale nella casa più grande d’Italia. Gli elfi li accompagneranno tra le immense stanze della casa: il Polo Nord, la Stanza degli Orologi, la Fabbrica dei giocattoli, l’Ufficio Postale e, infine, la sala del Trono, dove potranno rivedere il caro e vecchio Babbo Natale.