Cilento: da oggi nuovi open day

Nuovi open day nel Cilento per velocizzare la campagna vaccinale. Da Agropoli a Palinuro, passando per Castelnuovo Cilento sono stati organizzati vari appuntamenti, soprattutto in vista della riapertura delle scuole.

Ad Agropoli l’appuntamento è per oggi 6 settembre e domani 7 settembre, dalle 15 alle 19 presso il centro vaccinale di via Taverne.

Open day per tutti anche a Palinuro nella giornata di domani (7 settembre). L’appuntamento è dalle 15 alle 20 presso il Saut.

Castelnuovo Cilento, invece, dopo il record di vaccinazioni dell’open day dello scorso 4 settembre (ben 484 dosi inoculate), nuovi appuntamenti il 12, 19, 20,24 e 25 settembre.

Il 10 e il 13 settembre, ad Agropoli e a Sapri, infine, sono previste anche delle giornate per la somministrazione della seconda dose di quanti hanno ricevuto la prima inoculazione durante gli open day di agosto sul camper della Regione.