Controesodo: disagi sulle strade del Cilento

- Ads -

Ultimo weekened di agosto, il traffico paralizza le strade del Cilento. Diversi i disagi che si stanno registrando per il controesodo. A partire dallo svincolo di Prignano Cilento della Cilentana si segnalano i primi rallentamenti.

Controesodo: i disagi

- Ads -

Auto incolonnate procedono a passo d’uomo fin dalle prime ore di questa mattina. La situazione, stando alle forze di polizia che monitorano la viabilità, è destinata a peggiorare nel corso della giornata. Non sarà migliore la giornata di domani, domenica 29 agpstp, quando molti altri vacanzieri lasceranno il Cilento.

Ma il controesodo non interessa soltanto la Cilentana. Disagi si segnalano anche sulla via del Mare. La situazione più complicata alla rotatoria di località Marrota ad Agropoli, snodo per raggiungere la superstrada per quanti provengono dalle località costiere.

Disagi anche nelle zone sud, su Mingardina e Bussentina, dove però il traffico è intenso ma scorrevole.

La situazione dell’autostrada

Situazione sotto controllo sull’autostrada. Code per il controesodo si segnalano al momento soltanto al casello Napoli Nord in direzione Milano. Questo sarà comunque un weekend da bollino rosso per quanti si mettono in marcia come conferma l’Anas.