Cicerale: al via interventi per la sicurezza stradale

Il comune di Cicerale, guidato dal Sindaco Gerardo Antelmo, punta a ripristinare la sicurezza stradale in Via Guarane.

Nel dettaglio le spese per gli interventi di messa in sicurezza

Considerato che, il comune, è beneficiario del finanziamento da parte della Regione Campania, l’amministrazione comunale ha definito il quadro economico di spesa delle opere di “ripristino della funzionalità in sicurezza della strada comunale di Via Guarane, per un importo complessivo di € 70.000,00.

Di questa somma € 49.656,84 saranno impiegati per l’esecuzione materiale dei lavori; la restante parte è in capo all’amministrazione per le spese tecniche ed il pagamento dell’ IVA.

Risorse anche dalla Regione Campania, per gli eventi metereologici del 2020.

Risorse assegnate dalla Regione Campania in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatesi alla metà di novembre e ai primi di dicembre del 2020.

Per quegli eventi, l’allora governo Conte, deliberò la dichiarazione dello stato di emergenza.