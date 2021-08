Quasi terminato l’ampliamento della SP 142 fra Moio e Campora

La Provincia di Salerno sta per concludere i lavori di ampliamento della sede stradale lungo la SP 142, nel tratto tra Moio della Civitella e Campora, intervento di oltre 600 mila euro che completa l”Adeguamento Funzionale per il Miglioramento del Collegamento Vallo della Lucania (SS 18 Var.) – Atena Lucana (A3 SA-RC) – I° Lotto Adeguamento e Messa in Sicurezza SP 142”.

“Abbiamo realizzato oltre il 70% delle opere – dichiara il presidente della Provincia Michele Strianese – e siamo ormai prossimi alla conclusione. Sono stati eseguiti i muri di contenimento, a monte e a valle, lungo il tratto iniziale dell’area d’intervento e le attivtà proseguono a valle con lo scavo e la predisposizione degli ultimi 90 metri di muro in progetto. Nel primo tratto è stato realizzato anche lo strato di binder, seguirà nei prossimi giorni la realizzazione del manto di usura e il rivestimento dei muri eseguiti”.

Questo della SP 142 fra Moio della Civitella e Campora è un cantiere importante che non solo migliora i collegamenti e la sicurezza stradale di tutta l’area, ma promuove sviluppo economico e occupazione.

“Grazie ai finanziamenti della Regione Campania che ci permette di intervenire sulla nostra rete viaria”, aggiunge Strianese. I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere Provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno.