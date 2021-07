Il mega yacht Rebeca in rada a Palinuro

Lo yacht extra-lusso Rebeca in rada al Buondormire a Palinuro. L’imbarcazione lunga 40 metri, alta tre piani, con una piscina altezza mare e un valore di almeno 20 milioni di euro, si è fermata nel Cilento durante il suo itinerario dalle isole del Sud Italia ad Ischia.

Rebeca è la stessa imbarcazione sulla quale il calciatore Zlatan Ibrahimovic ha soggiornato durante la settimana del Festival di Sanremo. L’attaccante del Milan nei mesi scorsi ha anche visionato a Livorno lo yacht forse con l’intenzione di acquistarlo o noleggiarlo come di solito avviene.

Servono non meno di 200 mila euro a settimana per prenderla a noleggio e trascorrere una vacanza da sogno su Rebeca che annovera anche una palestra, una zona barbecue, cinque cabine letto e optional tali da renderla personalizzata in base alle richieste e alle esigenze più esclusive del proprietario.

Chissà che non sia proprio Ibrahimovic a bordo anche se il campione svedese neo giorni scorsi sarebbe stato avvistato a Ibiza.

Non sarebbe l’unico vip a scegliere Palinuro per le sue vacanze: nei giorni scorsi sempre qui è stata avvistata Maria Teresa Ruta.

Più a nord, invece, a Paestum, dopo Rocco Hunt e Francesco Facchinetti è arrivata la velina Shaila Gatta mentre ad Ascea proprio oggi hanno fatto capolino alcuno protagonisti di Amici.