Tunisino investito in litoranea: alla guida un uomo di Agropoli

Sarebbe di Agropoli la persona che sabato sera ha investito uno straniero per poi darsi alla fuga. L’incidente è avvenuto sulla litoranea, nel territorio del comune di Eboli. Vittima dell’incidente un pedone di nazionalità straniera. Dei presenti hanno fatto scattare l’allarme. Il ferito, che per fortuna non è particolarmente grave ma resta comunque in ospedale, è stato soccorso dai sanitari del 118.

Dei testimoni sono riusciti anche ad individuare il numero di targa del mezzo, un crossover, coinvolto nell’incidente. Apparterrebbe appunto ad un uomo di Agropoli che verrà denunciato. Per lui le accuse sono di lesioni e omissione di soccorso. Le condizioni del tunisino investito non sono gravi.

Da comprendere se volontariamente l’automobilista si sia allontanato o, come talvolta accade, non si sia reso conto di quanto accaduto.