New Basket Agropoli: “Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile”

Nella giornata di ieri si è svolto l’ultimo atto delle semifinali dei Playoff della Serie C Gold maschile, vediamo insieme i risultati maturati.

New Basket Agropoli: addio ai sogni della finale



Forio Basket Ischia – New Basket Agropoli 75 – 62

Pallacanestro Salerno – Cestistica Benevento 67 – 75



La stagione per il New Basket Agropoli si conclude alle semifinali, infatti sulla pagina Facebook la società cilentana nelle ultime ore ha dichiarato:

“Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile. Oltre alla condizione fisica occorrono la voglia, la rabbia, la passione, la cattiveria agonistica, la felicità interiore, perché un atleta triste è un atleta che parte sconfitto, e noi in questa stagione non sappiamo nemmeno come sia fatta la tristezza. Siamo felici, felici di aver dato tutto, felici di aver lottato con tutti fino alla fine, felici di aver fatto di nuovo innamorare i tifosi della nostra città, e del nostro magnifico sport, in un anno difficile per tutti”.



Infine la società cilentana ha concluso dicendo “Ringraziamo in modo particolare il Presidente del Forio Basket, Vito Iacono e suo figlio Francesco, per la splendida accoglienza che ci hanno riservato. Vorremmo inoltre fare un grande in bocca al lupo alle due finaliste, Forio Basket e Pallacanestro Salerno, che vinca la migliore. Dire Grazie oggi, non è mai stato così bello e vero”.