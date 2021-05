Casal Velino: ok al restyling dell’impianto natatorio di Ardisani

Il Comune di Casal Velino ha approvato il progetto definitivo esecutivo relativo ai lavori di “ristrutturazione ed efficientamento energetico dell’impianto natatorio in loc. Ardisani”, con un costo complessivo di € 59.686,18.

L’Ente cilentano è proprietario dell’impianto sportivo polivalente all’interno del quale vi è una piscina coperta che necessita di lavori di adeguamento ed efficientamento energetico; la piscina coperta, inoltre, già ospita delle attività agonistiche.

Casal Velino per tale scopo aveva avanzato una manifestazione d’interesse per l’utilizzo delle economie derivanti dalla Summer Universiade Napoli 2019 per interventi urgenti che consentiranno alcuni interventi di sistemazione e manutenzione.