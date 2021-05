Gelbison Femminile: primo storico successo in Serie C per le rossoblù

Primo storico successo in campionato per la Gelbison Femminile del tecnico Orrico. La squadra rossoblù, nata in estate e al suo primo anno in un campionato Figc, era impegnata ieri sul campo del Real Poggio. Nel quinto turno di Serie C di calcio a 5 le cilentane erano di scena, alle ore 18:00, a Napoli al Centro Sportivo Real Poggio. Sino ad ora per le vallesi, che avevano siglato la prima loro rete alla seconda uscita contro il San Sebastiano, tra passi falsi ed un solo pari collezionato. Dopo il pari interno per 4-4 contro il Napoli United, giunto al PalAcilento nella terza giornata, è stato centrato anche la prima vittoria. La trasferta in terra partenopea si chiude per 3-8 in favore delle ospiti che salgono cosi a quota 4 punti in classifica. La Gelbison stacca cosi le avversarie di giornata in classifica tenendo dietro anche i Flachetti. Questo il comunicato diramato in merito dalla società del presidente Puglisi.

Gelbison Femminile: superato il Real Poggio

Piena soddisfazione per il risultato viene espresso da Mister Vincenzo Orrico: "Una vittoria meritata che premia gli sforzi che stiamo facendo. Dobbiamo continuare su questa strada. Alle ragazze dico solo siete il mio orgoglio".

Domenica da ricordare anche per Napoli, Pomigliano e Sant’Egidio

Nel calcio ad 11 femminile campano sorrisi per le tre squadre impegnate nei maggiori tornei nazionali. In Serie A il Napoli supera in maniera tonda il San Marino, battuto per 4-0. Le azzurre di mister Pistolesi a tre turni dal termine vedono la salvezza, e staccano proprio le sanmarinesi ora penultime. In Serie B il Pomigliano, unica squadra a Sud di Roma della categoria, stende in trasferta il Pontedera per 0-1 e conquista l’accesso alla massima serie con tre turni d’anticipo. Nel girone D di Serie C, infine, le salernitane del Sant’Egidio, unico team campano presente in terza serie, batte per 2-0 il Pescara. Raggiunte cosi, per la squadra guidata da Valentina De RIsi, al terzultimo posto le siciliane del Monreale con le quali le gialloblù si stanno giocando la salvezza.