Caggiano: morto in montagna a causa di un malore: domani i funerali di Gennaro Carucci

Sono previsti domani i funerali di Gennaro Carucci, il pensionato di 81 anni deceduto ieri a causa di un malore mentre cercava asparagi in montagna.

Fino all’ultimo è rimasta viva la speranza di trovare in vita il pensionato. I Carabinieri della stazione di Caggiano, i Carabinieri forestali delle stazioni di Polla e Petina, i volontari della protezione Civile Gopi-Anpas e tanti concittadini del pensionato sono stati impegnati per ore nelle ricerche che purtroppo non hanno dato l’esito che tutti speravano.

Le esequie saranno celebrate domani, 2 maggio, alle ore 16 nella chiesa del Santissimo Salvatore.

Il sindaco di Caggiano Modesto Lamattina ha espresso a tutta la famiglia dell’81enne il più profondo cordoglio a nome di tutta la cittadinanza.