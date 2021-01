Giungano, presto al via lavori sulle strade comunali

GIUNGANO. Prosegue l’iter per l’avvio di interventi sulla viabilità per quasi 700mila euro.

L’amministrazione comunale di Giungano, retta dal sindaco Giuseppe Orlotti, già lo scorso anno aveva programmato opere per la sistemazione Via Ponte Vecchio/Nocella, Via Celone, Via Cerza Nera, Via Vetosa, Via Difesa Acqua Viva e Via Sambuco.

Sei arterie di grande importanza ma che si trovano in condizioni non ottimali, tanto da necessitare interventi urgenti. Ecco perché l’Ente vuole procedere ad avviare i cantieri in tempi brevi. Le risorse arriveranno dalla Regione Campania che ha chiesto al Comune cilentano di trasmettere la documentazione per la firma della convenzione. Di qui l’aggiornamento del progetto definitivo.

I lavori avranno un costo di 683mila euro, di cui 550mila circa è l’importo a base di gara e la parte restante è rappresentata dalle somme a disposizione della stazione appaltante.