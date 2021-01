Agropoli: si programma la riapertura delle scuole superiori

Ad Agropoli si programma il ritorno in aula degli studenti delle superiori. In mattinata il sindaco Adamo Coppola e il consigliere Franco Crispino hanno incontrato i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio e alcuni rappresentanti di ditte che si occupano del trasporto scolastico.

“L’incontro è stato funzionale, sulla base di quanto deciso nei giorni scorsi con il prefetto di Salerno, Francesco Russo, a definire le modalità di rientro in classe in sicurezza per gli studenti a partire da lunedì 1 febbraio”, spiega Coppola.

A margine della riunione è stata formalizzata la richiesta all’Ente Provincia di posticipare di alcuni minuti la partenza dei pullman all’uscita degli studenti. Inoltre, verranno predisposti dei turni da parte dei volontari del gruppo locale di Protezione civile e altre associazioni del territorio, i quali si posizioneranno nei pressi degli ingressi dei plessi scolastici e delle fermate degli autobus al fine di scongiurare assembramenti e far defluire correttamente l’afflusso di studenti.