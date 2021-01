Acciaroli: salvarono anziano finito in mare, encomio per Francesco e Daniele La Greca

POLLICA. Salvarono un anziano caduto in mare con la sua auto. Il Comune di Pollica propone loro un encomio. Protagonisti dell’atto di coraggio Francesco e Daniele La Greca.

I fatti, avvenuti ad Acciaroli risalgono alla notte tra il 30 e il 31 dicembre 2020, solo per l’intervento immediato e risolutivo del dipendente comunale Francesco La Greca (in servizio nell’area portuale), aiutato dal fratello Daniele La Greca, non finirono in tragedia.

Un uomo, originario di Capaccio Paestum, si era recato in visita ad Acciaroli ma, arrivato presso il porto, forse per un malore o per distrazione, precipitò in mare con la sua vettura.

“L’operatore portuale Francesco La Greca, non curante della propria incolumità, si è subito immerso nelle acque per prima sbloccare lo sportello dell’autovettura, dopo aver rotto il vetro del finestrino, e poi portare in salvo lo sfortunato visitatore, riportando pure un trauma alla mano destra e alla coscia sinistra”, ricordano da palazzo di città.

“Sento perciò doveroso rappresentare e ricordare l’evento come atto di coraggio meritevole di menzione ed encomio, in quanto contraddistinto da generosa ed audace propensione verso il prossimo, caratterizzato da una spontanea attitudine al servizio verso la Pubblica Amministrazione ed il territorio tutto”, spiega il sindaco Stefano Pisani.