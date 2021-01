Campania: studenti delle superiori torneranno in classe. Lo ha deciso il Tar

Gli studenti delle superiori, in Campania, torneranno in classe, in percentuale tra il 50 e il 75 per cento, dal primo febbraio prossimo, così come previsto in tutta Italia. Anche questa volta la decisione è stata imposta alla Regione dal Tar. Il giudice amministrativo Maria Abbruzzese ha accolto il ricorso di un gruppo di genitori. Nel decreto, il giudice fa riferimento all’ultimo Dpcm disponendo che anche la Campania si uniformi.

Ovviamente, dispone ancora il giudice, di concerto con la prefettura bisognerà stabilire misure idonee a migliorare il funzionamento dei mezzi pubblici e garantire comunque il distanziamento.

Nei giorni scorsi il Tar aveva previsto anche la riapertura delle scuole medie e il ritorno tra i banchi di terza, quarta e quinta elementare.