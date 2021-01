Cilento e Vallo di Diano: Neve e disagi alla viabilità

Non solo immagini suggestive e panorami mozzafiato. L’arrivo della neve porta con sé anche qualche disagio. Sono in particolare le aree interne del Cilento e quelle del Vallo di Diano a registrare qualche problema, soprattutto alla viabilità. Tra le arterie che maggiormente risentono del problema c’è la Sella del Corticato che collega il comprensorio alburnino e quello valdianese, tra Teggiano e Sacco.

Cumuli di neve e tratti ghiacciati hanno reso in alcuni tratti l’arteria intransitabile. Si sta comunque provvedendo a limitare i disagi.

Problemi anche a Montesano sulla Marcellana dove alcuni residenti segnalano criticità sulle strade provinciali dove l’Ente di Palazzo Sant’Agostino non sarebbe intervenuto con solerzia. In particolare sono la Sp103, la 144 e la 276 che collegano le frazioni del centro del Vallo di Diano a far segnalare problemi.

Nel Cilento qualche piccolo problema si è registrato tra Moio della Civitella e Stio, sulla Sr ex SS488, ma per fortuna anche qui oggi si è registrato un netto miglioramento.