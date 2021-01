VIDEO | Clean Up Cilento: giovani in campo per la tutela del territorio

Basta poco per rendere migliore il mondo che ci circonda e attraverso piccoli gesti è possibile fare qualcosa per la Natura e per noi stessi. Lo sa bene un gruppo di giovani del comprensorio cilentano che in modo spontaneo ha dato il via al progetto Cilento Clean Up che si occuperà di salvaguardare il territorio, ripulirlo dai rifiuti e soprattutto sensibilizzare altre persone.

Nel video realizzato da Simona Ridolfi un documentario delle prime attività poste in essere dai ragazzi di Cilento Clean Up realizzata tra il fiume Palistro e la foce del fiume Alento. Sono loro stessi a raccontare il perché della loro iniziativa e le finalità che intendono raggiungere.

