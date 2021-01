Castellabate, task force per i controlli

Oltre 300 persone fermate e 16 sanzionate. È questo il bilancio dei controlli della polizia municipale di Castellabate che sta monitorando il territorio. Il comune di Benvenuti al Sud è in lockdown per l’alto numero di contagi registrato sul territorio. Vietate tutte le uscite se non per comprovati motivi, secondo quanto disposto da una ordinanza del sindaco facente funzioni Luisa Maiuri. Proprio da lei arriva il plauso alle forze dell’ordine.

“Stamattina vorrei rivolgere il mio ringraziamento a tutte le Forze dell’ordine impegnate in questo periodo nelle azioni di controllo del territorio:

Al Maresciallo Vincenzo Migliaro , Comandante della Stazione dei Carabinieri di Castellabate per il prezioso supporto e il presidio costante dell’intero territorio comunale. Al Comandante della polizia municipale , dott.ssa Manola D’Amato , a tutti gli agenti della P.M. di Castellabate che, in questo particolare momento per la nostra comunità non hanno mai badato all’orario di lavoro, rinunciato alle ferie e portato avanti un’attenta azione di controllo anche nella notte del 31 dicembre”.

Nel dettaglio le forze dell’ordine hanno fermato 304 persone e comminato 16 verbali.