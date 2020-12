Agropoli: solo in casa cade e si infortuna, salvato dai Vigili del Fuoco

AGROPOLI. Attimi di paura questa mattina poco prima delle 11 in via Piave, a ridosso dell’isola pedonale. Un anziano che si trovava solo in casa è stato soccorso e trasferito all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania con sospette fratture dopo una caduta avvenuta all’interno della sua abitazione. A far scattare l’allarme è stata la sua badante che questa mattina ha bussato alla porta ma non ha ricevuto risposta.

Inutile ogni tentativo di mettersi in contatto con l’anziano, così è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto gli uomini della Polizia Municipale di Agropoli, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco del locale distaccamento.

Sono stati proprio i caschi rossi a salvare il malcapitato. Con l’aiuto di un’autoscala hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo, sito al sesto piano di un palazzo, ed hanno sfondato un vetro per accedere all’appartamento. L’anziano era a terra, vivo e cosciente, ma non riusciva ad alzarsi. Così è stato soccorso e affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasferito all’ospedale di Vallo della Lucania.