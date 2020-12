San Pietro e Polla: genitori chiedono rinvio apertura scuole

“Sindaco riapra la scuola dopo l’Epifania”. E’ questo il contenuto di una lettera indirizzata al sindaco di San Pietro al Tanagro, Domenico Quaranta, e firmata dai rappresentanti di genitori. Per gli alunni dell’istituto, già rimasto chiuso alcuni giorni a causa di un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento, si chiede il rinvio del ritorno in aula al 7 gennaio. Il riferimento è in particolare agli studenti delle classi dalla seconda alla quinta che dovrebbero ritorna in aula dopo l’Immacolata.

La richiesta arriva in considerazione “del periodo irrisorio di frequenza di circa nove giorni che non comporterebbe nessun danno sostanziale all’impedimento del regolare funzionamento scolastico e visto il buon funzionamento della didattica a distanza e che altri comuni del Vallo di Diano hanno posticipato l’apertura dopo l’epifania”.

Non solo i genitori di San Pietro al Tanagro hanno chiesto di far slittare il ritorno in aula: medesima richiesta è stata presentata a Polla. Si attendono ora le decisioni dei sindaci.