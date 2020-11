Vallo di Diano: accordo con nuclei protezione civile per distribuzione farmaci e presidi sanitari

Raffaele Accetta, Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, ha sottoscritto in nome e per conto dell’Ente con sede a Padula un protocollo d’intesa con 6 nuclei di Protezione Civile del Territorio per il ripristino dell’importante servizio riguardante il ritiro e consegna di farmaci e presidi sanitari al Distretto in questo periodo di Lockdown.

L’accordo durerà fino al 31 gennaio 2021 ma potrebbe continuare anche dopo. “In tal modo” spiega il Presidente Accetta “si vuole rendere il prezioso servizio permanente, in aggiunta ad altri servizi che la C.M. potrà erogare nell’ambito della gestione associata di Protezione Civile per tutti i Comuni. Il protocollo sottoscritto, sarà inviato lunedì 30 novembre 2020 al Distretto di Sala Consilina, al Direttore generale dell’Asl di Salerno e ai Sindaci”.



Quanto prima dunque i volontari delle associazioni operanti nei 15 comuni del Vallo di Diano, muniti di divise associative e tesserino di riconoscimento, potranno tornare a consegnare porta-a-porta farmaci, presidi medici, e quant’altro, alleviando le difficoltà di chi non è auto-munito e/o autonomo, contribuendo a garantire l’isolamento imposto dal Lockdown.

Le Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile impegnate sono:

Gruppo comunale di Protezione Civile di Monte San Giacomo

Gruppo comunale di Protezione Civile di Teggiano

Nucleo comunale di Protezione Civile di Sala Consilina

Associazione G.O.P.I. di Polla

Associazione Protezione Civile Vallo di Diano di Padula

Associazione Gruppo Lucano di Protezione Civile di Montesano S.M.