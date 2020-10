Controlli anticovid in Provincia: sanzioni per cittadini e locali

Sulla base delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, sono stati disposti controlli anticovid a cui, i Carabinieri hanno dato esecuzione nell’ambito dell’intera Provincia. A fronteggiare la carica degli irriducibili c’era uno stringente dispositivo di controlli.

I risultati non sono mancati:

– 1678 persone, con 62 sanzioni “Covid” per mascherina non indossata;

– 337 locali controllati, con 9 sanzioni “Covid”;

– 11 denunce in stato di libertà di parcheggiatori con provvedimento “DASPO”, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza;

– 30 verbali al codice della strada.

Fondamentale l’approccio in strada, soprattutto verso i più giovani: prima di ricorrere alle sanzioni i Carabinieri hanno svolto un’opera di convincimento per un’adesione responsabile alle regole per evitare la diffusione del virus.