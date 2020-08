Fino al 29 agosto torna il Villammare Film Festival

Fino al 29 agosto si terrà la diciannovesima edizione del Villammare Festival Film &Friends nella piazza Maria SS. di Portosalvo che vedrà la partecipazione di molti personaggi dello spettacolo e addetti ai lavori nel mondo del cinema a sostenere sempre di più l’industria cinematografica in questo particolare momento storico causato dal Covid-19. Organizzato dal Patron Alessandro Cocorullo, dall’Associazione Villammare Film Festival-Golfo di Policastro del Comune di Vibonati e con il supporto di 105 Tv, l’evento si dividerà in due fasi: dal 22 agosto ad oggi verranno proiettati presso la saletta cinematografica in Corso Italia i film e i corti in concorso e dal 25 al 29 agosto si terrà la vera kermesse sotto la direzione artistica di Axel Andrea Nobile con tantissimi ospiti.

Oltre 700 i corti arrivati e circa 100 lungometraggi, di cui metà stranieri provenienti da 27 paesi diversi. Tra questi sono stati selezionati circa 100 cortometraggi e 8 lungometraggi che verranno proiettati tra la saletta e la piazza principale.

“E’ stato un anno difficile e incerto, ma la volontà che il Festival ci fosse anche e soprattutto in questo 2020 non l’abbiamo persa. Anzi, ci ha accompagnato dando speranze e forza alle nostre azioni”. Non potevamo fermarci… il Villammare Film Festival, nel suo piccolo, vuol dare una mano al sistema cinema”.

Il 25 agosto alle ore 20 si terrà l’inaugurazione delle installazioni artistiche nei giardini del lungomare e riceverà il premio alla carriera l’attore Ernesto Mahieux. Tra gli ospiti presenti le cantattrici Viviana Cangiano e Serena Pisa del duo Ebbanesis che terranno uno show a seguito della proiezione del film “Il ladro di cardellini” di Carlo Luglio. Il 26 agosto arriverà a Villammare l’attore e conduttore Fabio Troiano che sarà l’ospite d’eccezione della serata.

A seguire la proiezione del film “Nati 2 Volte” di Pierluigi Di Lallo. Il 27 agosto sarà la volta dell’attore Massimiliano Varrese, reduce dal successo di “Amici Celebrities” e dell’attrice Nathalie Caldonazzo insieme al regista e attore Claudio Masin; a seguire la proiezione del film “Affittasi vita” di Stefano Usardi. A divertire il pubblico di Villammare sarà il comico Biagio Izzo, guest del 28 agosto. Inoltre, ci sarà un omaggio a Fellini e Sordi con L’Ensamble “Umberto Giordano” che ci regalerà dei momenti emozionanti attraverso le grandi colonne sonore del cinema. A chiudere la manifestazione il 29 agosto saranno degli ospiti a sorpresa e a seguito verranno proiettati i corti scelti dalla giuria e decretati i vincitori, per poi terminare con un finale scoppiettante accompagnato dai fuochi d’artificio con la Piro Cilento Fireworks di Vibonati.

Particolare attenzione quest’anno per il cinema veramente indipendente e per la distribuzione on line ed in streaming che ormai dopo il periodo peggiore del covid è diventata di uso comune nelle case degli italiani la casa di Produzione e di Distribuzione SHINEMA di Dina Ariniello e Nicola Guarino premierà all’interno della manifestazione con un trofeo speciale tre film che avranno un premio in servizi di distribuzione per una cifra di circa 1500 euro. I film premiati saranno visibili su SHINEMA.club, il portale di streaming totalmente gratuito e senza limiti…

Tra i film premiati spicca il mediometraggio “Quarantine” di Valerio Di Lorenzo interpretato da Francesca Olia, girato durante la quarantena e di genere grottesco racconta la paranoia di una aspirante attrice.

