Comuni di Cilento, Diano e Alburni al voto: attesa per le liste

Conto alla rovescia per le elezioni amministrative 2020. La Campania e 12 comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni andranno al voto il prossimo settembre. La data stabilita è quella del 20 e 21 settembre. Un mese prima, entro il 22 agosto, dovranno essere consegnate le liste. L’attenzione è alta, soprattutto per il rinnovo delle cariche a Palazzo Santa Lucia. Si rinnova la sfida di tre anni fa tra il Governatore in carica Vincenzo De Luca, appoggiato da liste di centro-sinistra, Stefano Caldoro in rappresentanza del centro-destro e Valeria Ciarambino candidata per i 5 Stelle.

Per quanto riguarda i comuni del nostro territorio, invece, quelli chiamati alle urne sono tutti al di sotto dei 10mila abitanti. I comuni più grandi dove si voterà sono Polla e Casal Velino; qui si sfideranno il sindaco uscente Silvia Pisapia e Luigi Lista, rappresentante dell’attuale gruppo di minoranza che si è fatto avanti già dal mese di gennaio. Polla, invece, è chiamato alle urne dopo la morte del sindaco Rocco Giuliano, scomparso la scorsa primavera. Si voterà anche a Celle di Bulgheria (sindaco uscente Gino Marotta), Ispani (commissariato), Laurino (Romano Gregorio), Lustra (Giuseppe Castellano), Pertosa (Michele Caggiano), Postiglione (Mario Pepe), San Giovanni a Piro (Ferdinando Palazzo), Sant’Angelo a Fasanella (Gaspare Salamone), Sassano (uscente l’attuale presidente del Parco Nazionale del Cilento,Vallo di Diano e Alburni Tommaso Pellegrino) e Sicignano degli Alburni (Ernesto Millerosa).



La campagna elettorale, rallentata dall’emergenza covid, è pronta ad entrare nel vivo.