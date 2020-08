Il Vallo di Diano: due giovani vite spezzate. Addio a Mario e Antonio

Due giovani vite spezzate nell’arco di 12 ore nel Vallo di Diano. Non avevano neanche trent’anni Mario Monaco e Antonio Zienna, il primo cameriere di Buonabitacolo, il secondo titolare di una pescheria a Polla. Comune il destino: entrambi sono morti in un incidente stradale avvenuto in un lunedì nero per il Vallo di Diano. Il primo all’alba, a Sala Consilina, in località Trinità. Mario Monaco, 23 anni, era a bordo della sua Peugeot quando, nei pressi di una curva, la vettura si è schiantata frontalmente contro un furgone. Per il giovane che era alla guida l’impatto è stato letale.

Mario Manaco, tragico impatto a Trinità

Completamente distrutta la vettura dalla quale sono uscite ferite anche due amiche, ricoverate in ospedale insieme all’autista del furgone. Una notizia, quella della morte di Mario, che si è subito diffusa nel Comune di Buonabitacolo dove in tanti hanno voluto esprimere messaggi di cordoglio. Anche il sindaco Giancarlo Guercio che ha parlato di “Un altro colpo, durissimo colpo per tutta la comunità di Buonabitacolo… Un colpo durissimo, difficile da accettare per la tua famiglia, per i tuoi tanti amici. Siamo tutti attoniti e senza parole”.

Schianto sulla SS19, nulla da fare per Antonio Zienna

Mentre la comunità ancora piangeva Mario, circa 12 ore dopo, ad Atena Lucana, un’altra giovane vita veniva a mancare. Poco prima delle 22, infatti, Antonio Zienna, 27 anni, moriva a seguito di uno scontro con un’auto sulla SS19. Il ragazzo era a bordo del suo scooter quando ha impattato contro un’auto guidata da una donna di Montesano sulla Marcellana.

Terribile lo scontro: lo scooter ha preso fuoco e per il giovane non c’è stato nulla da fare. Antonio era sposato e padre di un bambino. In tanti si sono stretti al dolore della sua famiglia tra incredulità e dolore.

Per entrambi gli incidenti la dinamica è al vaglio dei carabinieri.