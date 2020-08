Incidente mortale a Sala Consilina: la vittima è Mario Monaco

Send an email

Si chiamava Mario Monaco e aveva solo 23 anni la vittima del tragico incidente stradale registrato oggi a Sala Consilina, in località Trinità (leggi qui). Il giovane era originario di Buonabitacolo. Era in auto insieme a due amiche quando, nei pressi di una curva, è avvenuto lo schianto frontale con un furgone. La sua auto, una Peugeot, è andata completamente distrutta.

La notizia della morte di Mario si è diffusa velocemente nel piccolo comune valdianese.

“Caro Mario, – ha scritto sul suo profilo social il sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio – avevamo rimandato l’aperitivo a una prossima occasione e oggi mi fai portare questo scrupolo.

Ci hai dato questa notizia stamattina….

Te ne vai così, con un brutto incidente che tronca la tua gioviale esistenza.

Un altro colpo, durissimo colpo per tutta la comunità di Buonabitacolo… Un colpo durissimo, difficile da accettare per la tua famiglia, per i tuoi tanti amici. Siamo tutti attoniti e senza parole..

Ciao Mario”.