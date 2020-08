Dramma a Sala: uomo muore in incidente stradale

Grave incidente questa mattina a Trinità di Sala Consilina. Un’auto, una Peugeot, con a bordo tre persone si è scontrata frontalmente contro un furgone che viaggiava in direzione opposta. Il sinistro è avvenuto in una curva già teatro di altri tragici incidenti. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco di Sala Consilina; questi ultimi hanno dovuto faticare non poco per estrarre i feriti dalle lamiere.

Incidente a Sala Consilina, c’è una vittima

Purtroppo per una delle persone rimaste incastrate all’interno dell’auto non c’è stata nulla da fare. Si tratta di un 40enne della zona. A ricostruire la dinamica del sinistro i carabinieri della compagnia locale. Presenti anche gli uomini della polstrada.

Tre feriti, due gravi

I feriti sono stati trasportati in ospedale: gravi le condizioni delle altre due persone a bordo della Peugeot. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 7.