Oroscopo: Bilancia, attenzione alle cotte

Ariete – Vi state crogiolando nelle frustrazioni di lavoro, mentre potreste darvi da fare per migliorare le cose. Tira e molla in amore.

Toro – Finora nella professione non avete sbagliato una mossa, ma ora la situazione si sta complicando. Un amore quasi inafferrabile.

Gemelli – Il lavoro vi dà molti problemi: con pazienza riuscirete a venirne a capo molto presto. Legami affettivi collaudati

Cancro – Oggi avrete l’occasione di mettere apunto progetti di lavoro a medio termine. Le prospettive sono ottime. Serata felice con il partner.

Leone – Versatilità da mettere a frutto, soprattutto nel settore del lavoro. Sarete molto apprezzati dai superiori. Non abbiate paura di manifestare l’amore.

Vergine – Non siete ancora pronti per fare il salto di qualità nella professione: dovete ancora crescere. In amore fate un esame di coscienza.

Bilancia – Riuscirete a prendere delle decisioni importanti per la vostra attività senza bisogno di consultare un esperto. Attenzione alle cotte.

Scorpione – La vostra integrità morale sarà molto apprezzata dai superiori che vi daranno parecchie chance. In amore mettete alla prova il partner.

Sagittario – La situazione professionale è alquanto confusa e vi conviene gestire solo l’ordinaria amministrazione. Un amore sta per sbocciare.

Capricorno – Il livello della vostra preparazione professionale si sta sensibilmente alzando: continuate così. In amore perfetta sintonia.

Acquario – Affrontate con grinta un’emergenza nella professione. Alcuni silenzi della persona amata vi fanno diffidare.

Pesci – Avete rimediato agli errori commessi nel lavoro: ora potete guardare con serenità al futuro. Il cuore comincia a battere forte.