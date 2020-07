Perdifumo: studente coltivava piante di marijuana, scatta il sequestro

Send an email

Nel pomeriggio dell’08 luglio, la Stazione Carabinieri di Perdifumo, in seguito a mirata attività investigativa, ha deferito in stato di libertà M.D., incensurato, studente 22enne, ex art. 73 D.P.R. 309/90.

I militari, nell’ambito di specifici servizi tesi al contrasto del fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti, eseguivano perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’interessato, rinvenendo n.6 piante di marijuana che lo stesso coltivava nelle pertinenze dello stabile, nonché gr.2,5 della medesima sostanza, occultata attentamente all’interno della casa.

La sostanza stupefacente, sottoposta a sequestro, sarà analizzata dal L.A.S.S. di Salerno.