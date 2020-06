Send an email

Oroscopo: Gemelli, viaggio di lavoro in vista

Ariete – Per vincere la concorrenza nella professione è bene riuscire ad anticipare le mosse degli altri. Un amore vincente vi dà la carica.

Toro – Se non siete sicuri di dove volete arrivare nel lavoro non è il caso di prendere altre iniziative. In amore s’impone una riflessione.

Gemelli – Un viaggio di lavoro aprirà la strada a nuove interessanti opportunità di carriera. In amore i contrasti si stanno appianando.

Cancro – Nel lavoro cercate di essere sempre aggiornati se puntate ad un incarico di maggiore responsabilità. Una persona cambierà la vostra vita affettiva.

Leone – Nel lavoro è il momento di puntare in alto, di conquistare nuove posizioni. La fiducia in voi stessi vi aiuterà. Incontro stimolante in serata…

Vergine – Non sono sempre facili i rapporti con le persone che collaborano con voi: siate diplomatici. Improvviso batticuore.

Bilancia – Una nuova impresa professionale richiede la ricerca di validi collaboratori. In amore state sottovalutando il vostro fascino.

Scorpione – Andate avanti con tutti i vostri progetti di lavoro anche se la strada è irta di ostacoli. Non arrendetevi neanche in amore.

Sagittario – Nel prendere nuove iniziative professionali cercate di guardare lontano. Clima piacevole con gli amici. Incomprensioni in amore.

Capricorno – Oggi riuscirete a rilassarvi e a ricaricarvi: vi attendono nuove battaglie e sfide nella professione. In amore avete parecchie chance.

Acquario – Agitato l’ambiente professionale: vi conviene mantenere tutta la vostra lucidità mentale. Il cuore fa brutti scherzi.

Pesci – Nel lavoro preparatevi a fare i conti con situazioni molto difficili e poco chiare. In amore seguite gli impulsi.