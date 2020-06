Oroscopo: Cancro, sentimenti molto confusi

Send an email

Follow on Twitter

Ariete – Evitate di assumere con i collaboratori toni troppo dittatoriali: non ne verrebbe niente di buono. In amore siete al settimo cielo.

Toro – Avete le idee chiare e sapete dove volete arrivare nel lavoro, ma non dovete avere fretta. Attenzione ai colpi di testa in amore.

Gemelli – Insperate occasioni di guadagni extra imprevisti: approfittatene fino a che è possibile. In amore siete discontinui e volubili.

Cancro – Avete delle buone carte da giocare nel lavoro, ma dovete studiare molto bene il momento. Prendetevi tempo in amore, sentimenti molto confusi.

Leone – Nella professione siete perfettamente padroni della situazione e non vi sarà difficile gestire le emergenze. La gelosia vi rovina la vita.

Vergine – Le stelle dicono che amore e affari vanno abbastanza bene, ma non bisogna abbassare la guardia. Non trascurate gli amici.

Bilancia – Nel lavoro aumenta la vostra insofferenza verso una persona autoritaria: cercate di dominarvi. In amore avete fatto un passo falso.

Scorpione – Ottime prospettive di guadagno nelle collaborazioni. State vivendo una storia d’amore senza prospettive.

Sagittario – Avete una creatività brillante e ambizioni da vendere, ma nel lavoro vi manca solo la pazienza di aspettare. In amore vi mostrate troppo freddi.

Capricorno – Riaffermate con decisione la vostra posizione professionale e puntate dritti alla meta. In amore non abbiate fretta.

Acquario – Una grande determinazione vi spinge a puntare sempre più in alto nella professione. Non sottovalutate le nubi in amore.

Pesci – Cercate di applicare puntigliosamente il piano di lavoro prefissato: ridurrete gli imprevisti. Permettete all’amore di entrare nella vostra vita.