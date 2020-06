Send an email

Oroscopo: Pesci, state con piedi per terra

Ariete – Si aprono nuovi orizzonti nei rapporti di lavoro: potrete conquistare una maggiore autonomia. In cuore comincia a battere forte.

Toro – Nel lavoro la situazione è in evoluzione, non conviene prendere iniziative. In amore tutto dipende da quello che volete e da quanto lo volete.

Gemelli – Grazie alla preparazione e all’impegno state gettando le basi di una brillante attività. Momenti felici con il partner.

Cancro – Anche se si verificheranno imprevisti nel lavoro siete in grado di fronteggiarli al meglio. In amore state sottovalutando i segnali.

Leone – Nei prossimi giorni nel lavoro dovrete sfoderare tutta la vostra abilità diplomatica. L’amore migliora sensibilmente.

Vergine – Impegnatevi con maggiore costanza nel lavoro cercando di adattarvi alle esigenze del momento. Rapporti affettivi burrascosi.

Bilancia – Non potete più temporeggiare: nel lavoro scegliete il settore dove indirizzare le vostre energie. Negli affetti siete ancora in fase esplorativa.

Scorpione – Nel lavoro trovandovi in situazioni ambigue vi conviene sfruttare esperienza ed intuito, senza paura. Per l’amore è un momento delicato.

Sagittario – Nel lavoro non perdete le speranze: un’occasione arriverà. State vivendo una bella storia d’amore: non rovinate tutto per la gelosia.

Capricorno – Usate la logica oltre all’istinto: nel lavoro non potete permettervi passi falsi. Non siete sicuri dei vostri sentimenti e vi conviene non sbilanciarvi.

Acquario – Nel lavoro evitate di crearvi inimicizie che potrebbero complicarvi la vita. E state con i piedi per terra. L’amore diventa realtà.

Pesci – Si prospetta per il vostro lavoro un periodo molto intenso e produttivo: sarete soddisfatti. Affiatamento crescente con il partner.