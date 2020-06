Oroscopo: Pesci, contatti simpatici con gente allegra

Ariete – Nel lavoro cogliete il momento favorevole: andate avanti senza sosta. Esaltante, intensa storia d’amore.

Toro – Nella professione impegnatevi a fondo senza perdere mai di vista gli obiettivi prioritari. Bene il cuore.

Gemelli – Importante congiuntura per il vostro lavoro: vi attendono giornate faticose ma sicuramente proficue. Un nuovo amore vi coglierà impreparati.



Cancro – Un collaboratore sul quale contavate molto potrebbe darvi una cocente delusione. L’amore vi darà un grande conforto.



Leone – Non potrete prendere nuove iniziative professionali fino a quando non vi sarete chiariti le idee. Non abbiate paura di dichiarare il vostro amore

Vergine – Riuscirete a superare brillantemente un problema di lavoro improvviso e del tutto imprevedibile. In amore siete ancora dubbiosi

Bilancia – Per raggiungere gli obiettivi prefissati nella professione non è il caso di forzare i tempi. In amore potete essere ottimisti: tutto fila liscio

Scorpione – L’ambizione vi spinge a raggiungere sempre nuove mete professionali, ma dovete capire quando fermarvi. Un amore brucia le tappe

Sagittario – In questi giorni tutto vi sembra inutile nel lavoro: sforzatevi di reagire in fretta all’apatia. Un amore vi salverà dalla solitudine

Capricorno – Il vostro bisogno di autonomia di giudizio e decisionale vi crea problemi con i superiori: vi conviene essere più elastici. Afferrate l’amore al volo.



Acquario – Nel lavoro andate dritti allo scopo senza troppi sentimentalismi. Il momento è favorevole. In amore rischiate di perdere il controllo

Pesci – State per raggiungere traguardi importanti nella vostra attività professionale: attenzione ai passi falsi proprio ora. Avrete dei contatti simpatici con gente allegra.