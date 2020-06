Oggi l’addio al sindaco di Polla Rocco Giuliano

POLLA. Si terranno questo pomeriggio le esequie del compianto sindaco Rocco Giuliano. Il funerale non si svolgerà secondo le regole canoniche a causa dell’emergenza coronavirus. La salma giungerà presso il cimitero intorno alle 15.30 e qui si terranno la benedizione e la tumulazione. Per evitare assembramenti la cerimonia sarà in forma privata. La comunità, quindi, non ha avrà la possibilità di dare l’ultimo saluto a Rocco Giuliano. In molti, però, hanno visitato la camera ardente allestita da ieri pomeriggio presso la scuola media di Polla.

Ricoverato a Napoli dove era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, il sindaco di Polla è deceduto nella giornata di domenica in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni. Ieri il rientro della salma a Polla, scortata dai vigili urbani. Un passaggio davanti al municipio, la sua seconda casa, poi l’arrivo del feretro presso la scuola media per la camera ardente, accolto tra gli applausi dei presenti.

Rocco Giuliano aveva da poco compiuto 75 anni; era un politico di lungo corso, eletto per la prima volta sindaco negli anni 90 era stato rieletto nel 2018. Negli anni era stato anche assessore provinciale e a capo di diversi enti territoriali. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di politici locali. Il vicesindaco Massimo Loviso, chiamato ora a reggere le sorti del Comune fino alle elezioni, ha disposto per ieri ed oggi il lutto cittadino.