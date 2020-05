Send an email

Follow on Twitter

Vatolla: titolare fabbrica di fuochi ferito in seguito a reazione chimica

E’ rimasto ferito il titolare di una fabbrica di fuochi d’artificio di Vatolla, frazione del Comune di Perdifumo, in seguito ad una reazione chimica che gli ha provocato delle ustioni sul corpo. Inizialmente si era ipotizzata un’esplosione ma così non è stato. L’uomo, C.D.M. mentre lavorava, nel maneggiare dei materiali che si sono mischiati tra di loro, è rimasto ferito ad una gamba riportando ecchimosi superficiali anche in altre parti del corpo.

Per fortuna le sue condizioni non risultano gravi ed è stato sempre cosciente.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. La centrale operativa del 118, inoltre, ha inviato in zona un’eliambulanza che ha trasferito il malcapitato al Cardarelli dove è stato ricoverato presso il centro grandi ustionati.