Dalla Toscana mascherine per la comunità di Sanza

Da un sanzese residente in Toscana, dove vive e lavora da 25 anni, mascherine per la comunità. L’iniziativa è Massimo Castella. “Sono di Sanza, da sempre legato alla mia terra di origine – spiega – ho costituito un’Associazione nel 2015, con un gruppo di pochi amici (emigranti e non) volta alla promozione del territorio, della cultura, delle tradizioni…ecc… Sono Presidente dell’Associazione A.P.E. Amici Per Eventi con sede a Sanza, dove da anni organizzo Eventi che si svolgono durante il periodo estivo principalmente. Abbiamo realizzato numerosi Eventi a Sanza, Finale Regionale Miss Italia, 2018 e 2019, Selezione regionale 2017, concerti con numerosi Artisti”.

Quest’anno, a causa dell’emergenza, la proposta è stata un’altra: abbandonare il progetto iniziale cui si stava già lavorando dal mese di Gennaio per l’organizzazione degli Eventi “Estate Sanzese 2020”, indirizzando e concentrando le nostre energie su altra finalità che rispondono allo statuto dell’Associazione, beneficenza e opera di solidarietà, dando vita alla Campagna di solidarietà “Sanza nel Cuore” in risposta all’Emergenza Covid-19.

“Come Presidente dell’Associazione mi sono sentito in dovere di reagire ed offrire tutta la mia disponibilità – spiega Castella – le mie conoscenze ed i contatti anche grazie al lavoro che svolgo in Toscana dove risiedo da 25 anni. La Campagna prevede una serie di iniziative, prima fra tutte offrire il nostro contributo per contrastare la diffusione del Virus. Il primo passo, è stato quello di riuscire ad accaparrarsi il maggior numero di dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine), vista la scarsa reperibilità sui mercati, grazie alla mia attività di Commercio di Ferramenta, ho potuto sfruttare al meglio i miei canali di approvvigionamento, se pur con notevoli difficoltà per ovvi motivi. Sono riuscito ad effettuare una prima spedizione, donando 850 mascherine in TNT doppio strato, lavabile e sanificabile oltre a 400 guanti monouso, chiedendo e trovando tutta la disponibilità del Sindaco di Sanza Vittorio Esposito che ringrazio vivamente, al quale abbiamo gentilmente chiesto di organizzare la distribuzione dei prodotti a tutti i cittadini Sanzesi, ringraziamo per questo i ragazzi volontari di Sanza del Gruppo Lucano della Protezione Civile, che in questi giorni si stanno adoperando per la distribuzione gratuita, già cominciata giovedì e che durerà fino ad esaurimento scorte”.

I cittadini e chiunque ne avesse necessità, può recarsi presso il punto assistenza della Protezione Civile in Piazza Aviere Ciorciari per il ritiro. A ciascuno verrà consegnata una confezione contenente due mascherine e guanti monouso. “Sono personalmente già da giorni a lavoro, per organizzare una prossima spedizione, con l’obbiettivo di garantire ad ogni nucleo familiare guanti e mascherine. In programma ulteriori iniziative che seguendo l’evoluzione di questa grave emergenza, socio sanitaria ed economica, per quanto nelle nostre possibilità, cerchiamo di offrire un valido supporto”, conclude Massimo Castella.