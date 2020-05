Campania, De Luca: riapriremo ma per sempre

“Siamo all’avanguardia per la Fase 2, faremo di tutto per far ripartire in maniera decisa l’economia della Campania, il commercio, l’artigianato, gli eventi, la cultura, con una sola attenzione: se riapriamo, riapriamo per sempre e non per fermarci domani”. Così su Facebook, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

“Sono assolutamente fiducioso, quando riaprirà la Campania avrà un andamento della crescita che, anche in questo caso, sarà da primato nazionale ne sono convinto”. E poi ai cittadini: “Evitate di andare negli ospedali del Nord perché abbiamo la migliore assistenza e gli ospedali più sicuri d’Italia “.

“Nel corso degli anni i sistemi ospedalieri del nord hanno campato con i soldi che prendevano dalla nostra regione, la cosiddetta mobilità passiva. Invito convintamente i nostri concittadini a rimanere in Campania. I nostri ospedali sono i più sicuri di Italia e poi, sinceramente, abbiamo la migliore assistenza d’Italia e in qualche caso del mondo”.