Agropoli, Caccamo si congeda dal consiglio: “Non farò mancare il mio contributo”

AGROPOLI. Con l‘ingresso in consiglio comunale di Mario Pesca finisce ufficialmente l’avventura politica nel Movimento 5 Stelle di Consolato Caccamo, il quale negli ultimi tempi era apparso critico con le scelte dei pentastellati. Se finisce il legame con loro, però, non termina l’attivismo politico dell’ormai ex consigliere comunale. “Come più volte anticipato non farò mancare il mio contributo alla causa comune, con proposte, iniziative e critiche quando queste servano da stimoli per fare meglio”, spiega infatti Consolato Caccamo.

“Il mio più grande in bocca al lupo all’amico Pesca Mario da me fortemente voluto nella lista nonostante i pregiudizi e per dare solidità al nostro progetto che rimane in piedi e va avanti – dichiara – Crediamo in un’alternativa possibile per Agropoli e continueremo a lavorarci come Comitato di Azione Civica”.

Anche i cittadini 5 Stelle hanno ringraziato l’ex consigliere “per l’impegno profuso nell’attività consiliare del Comune fra i banchi dell’opposizione”.

Nel contempo augurano a Mario Pesca “una proficua attività politica che sia di stimolo e proposta per un’amministrazione più vicina alla cittadinanza ed alle sue necessità. Consapevoli delle difficoltà del momento, ci raccogliamo attorno alla sua figura di nostro portavoce per sostenerlo e incoraggiarlo in un’attività propositiva, ma nel contempo rigorosa, volta al rispetto dei desideri e delle aspirazioni della cittadinanza intera”.