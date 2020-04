Agropoli: Mario Pesca entra in consiglio comunale

AGROPOLI. Consiglio comunale ai tempi del coronavirus, nel rispetto delle misure previste per l’emergenza. I membri dell’assise hanno occupato l’aula tenendosi a debita distanza l’uno dall’altro. I consiglieri Agostino Abate e Salvatore Coppola si sono collegati dalla propria residenza.

Il consiglio è iniziato con un minuto di silenzio voluto dal presidente Massimo La Porta in ricordo delle vittime agropolesi del coronavirus: Alfonso Migliorino, Toni Agresta e Mimì Petrizzo.

Mario Pesca torna in consiglio comunale

Erano quasi quattro mesi che l’assemblea non veniva convocata. Nove i punti all’ordine del giorno. In apertura di assise la surroga del consigliere comunale Consolato Caccamo, dimissionario. Al suo posto, per il Movimento 5 Stelle, Mario Pesca. “Per me è un grande onore far parte di questo consiglio comunale e rappresentare il popolo di Agropoli in questo consesso – ha esordito – Ringrazio Consolato Caccamo che ha fatto un’ottima consiliatura, un’opposizione puntuale e se il Comune ha questo andamento è dovuto anche a lui”.

Il neo consigliere comunale farà parte della minoranza

Poi Pesca ha confermato: “Mi colloco nel Movimento 5 Stelle e in opposizione. La mia sarà un’opposizione puntuale, precisa, ma soprattutto trasparente. Ci saranno delle battaglie in consiglio comunale ma sarà anche un’opposizione costruttiva. Il Movimento 5 Stelle è forza di Governo, per questo ci faremo anche portavoce con i nostri rappresentanti”.

Il pensiero di Pesca, poi, è andato alle famiglie che stanno affrontando questa emergenza. Il neo consigliere, al termine del suo discorso, ha anche elogiato i cittadini e le forze dell’ordine per il ruolo che stanno avendo in questa fase e ha sollecitato un impegno per l’apertura dell’ospedale. “Laddove non viene aperto l’ospedale nel mese di maggio va convocato un consiglio comunale per dare una risposta fortissima”, ha concluso.