Padula: uova di Pasqua in dono per i più piccoli

PADULA. Aumenta il numero di comuni che in questa particolare fase di emergenza coronavirus vogliono fare un piccolo regalo ai bambini in vista delle festività pasquali. Ecco allora che anche Padula ha deciso di consegnare il dono più apprezzato dai giovanissimi in questi giorni, ovvero uova di Pasqua.

Un regalo che rappresenta anche un messaggio di speranza ed incoraggiamento da parte dell’amministrazione comunale.

La distribuzione è già iniziata e interesserà tutti i bimbi di età compresa tra i 3 e i 10 anni frequentanti le scuole di Padula. In questi giorni anche altri comuni, come Sessa Cilento e Pollica, talvolta autonomamente, altre volte con il contributo di privati, hanno deciso di regalare delle uova di Pasqua ai più piccoli.