Pollica e Sessa Cilento: uova di Pasqua per i più piccoli e per le famiglie

Grazie alla generosità di due concittadini, Nello ed Ernesto, che pur non vivendo a Pollica hanno imparato ad amare il territorio come casa propria, nella giornata di ieri, Domenica delle Palme, sono state consegnate delle uova di Pasqua ai bambini. “Abbiamo voluto regalare un piccolo momento di gioia ai più piccoli con l’uovo di Pasqua, ne abbiamo regalato uno ad ogni bambino dai 10 anni in giù – scrive il Sindaco Stefano Pisani – insieme alle uova pasquali hanno consegnato alla Croce Rossa anche altri alimenti di prima necessità che in questi giorni stiamo distribuendo”.

“La solidarietà in questi giorni – continua il primo cittadino – è venuta anche da altri che spontaneamente hanno donato alla nostra comunità come Giovanni che voluto donare con la “spesa sospesa” o come un altro Giovanni che generosamente ha partecipato alla nostra colletta alimentare con donando generi alimentari di prima necessità”.

Pollica non è l’unico comune che ha deciso di omaggiare i più piccoli in vista delle festività pasquali. Domani partirà la distribuzione delle uova di cioccolata anche a Sessa Cilento. L’amministrazione ne consegnerà una per ogni nucleo familiare del territorio comunale. “Quest’anno è una santa Pasqua diversa dalle altre, per via dell’emergenza sanitaria si sono interrotti i rapporti sociali, non riusciamo ad onorare le funzioni della settimana santa, questo piccolo gesto nei confronti dei cittadini serve a far sentire l’amministrazione più vicino ad essi, soprattutto nei confronti dei bambini e degli anziani”, queste le parole del Sindaco Giovanni Chirico. La distribuzione è affidata a volontari della protezione civile.