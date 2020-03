Cilento e Diano: nuovo aumento dei contagi

Due nuovi casi a Sala Consilina, uno ad Auletta e Montesano sulla Marcellana. Nel comprensorio del Vallo di Diano – Tanagro, dove ieri si è segnalato anche un decesso (un paziente di Buccino), continuano ad aumentare i casi seppur in proporzioni minori rispetto ai giorni precedenti. Si attendono però i risultati di altri tamponi. I nuovi contagi di oggi si aggiungono ai 50 già segnalati negli ultimi giorni (22 a Sala Consilina, 11 a Caggiano, 6 a Sassano, 3 a Sant’Arsenio e Polla, 2 ad Atena Lucana e Teggiano e 1 a Buonabitacolo).

Sul territorio il governatore Vincenzo De Luca ha annunciato una task force per la sicurezza. Già attuati i controlli sia da parte delle forze dell’ordine che degli uomini dell’esercito.

Nel Cilento i dati sono in ulteriore aumento: un contagio a Sessa Cilento, uno a Vallo della Lucania, ben 6 ad Agropoli. Sono tutte persone entrate in contatto con soggetti precedentemente positivi al virus. Nel primo caso è contagiata la cognata del 71enne ricoverato al “San Luca”; a Vallo della Lucania contagiata una don a entrata in contatto con la pediatra di Pollica, ma residente a Napoli, risultata a sua volta affetta dal virus. I sei di Agropoli sono tutti familiari del ferroviere 53enne risultato positivo la scorsa settimana e ricoverato in rianimazione. La città attende gli esiti di altri 9 tamponi.