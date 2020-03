Sassano: finanza sequestra igienizzante per mani

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, tra le province di Napoli e Salerno, circa 2.500 confezioni di igienizzante per mani recanti etichette con diciture ingannevoli e prive delle previste autorizzazioni del ministero della Salute.

In particolare, i finanzieri del Gruppo Pronto Impiego, hanno verificato che il conducente di un veicolo, un 56enne napoletano titolare di una profumeria, trasportava confezioni di gel riportanti la dicitura “disinfettante”, ma in realtà sprovviste delle specifiche autorizzazioni.

Dall’esame dei documenti di trasporto della merce i militari sono risaliti all’impresa fornitrice, una società di Casavatore (Napoli) presso la quale hanno sequestrato ulteriori flaconi di igienizzante illecitamente prodotti.

Dall’analisi della documentazione fiscale dell’azienda individuate ulteriori attività commerciali in Calvizzano e Sassano, all’interno delle quali sono stati rinvenuti numerosi altri prodotti disinfettanti.