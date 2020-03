Centola: controlli della protezione civile “Menaica” sul territorio

La Protezione Civile “Menaica” di Centola con le sue quindici postazioni operative si è resa disponibile ad operare h24 su tutto il territorio Comunale nella sorveglianza di tutte le attività commerciali per il flusso di persone e nel censire entrate ed uscite con una postazione in località Gabella.

“In questo momento di pandemia nazionale -dice Maria Di Vece – presidente della Protezione Civile Menaica, stiamo lavorando in sinergia con l’amministrazione comunale il Gruppo Lucano e le forze dell’ordine locali”.

Intanto Il dott. Fabrizio Colombo Giardinelli amministratore delegato di “Vita Nuova” in collaborazione con la fondazione “Provvidenza di San Gaetano”, in via straordinaria, per l’emergenza coronavirus ha deciso di donare mille euro proprio a sostegno della “Protezione Civile Menaica” da utilizzare per l’acquisto di mascherine e disinfettanti.