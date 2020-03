Campania: stop a pizze a domicilio e cibo d’asporto

Stop anche all’asporto: pizze e panini off limits. Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato per oggi l’ordinanza. «Si creerebbero troppe occasioni di contagio, migliaia di contatti personali che moltiplicherebbero il contagio. Le mezze misure non servono, servono misure rigorose, allora forse ce la facciamo. Se non siamo rigorosi oggi rischiamo di trascinarci il problema per mesi, mesi e mesi», ha detto.

Si inaspriscono ulteriormente i provvedimenti previsti in Campania. Bar e attività di ristorazione avevano l’obbligo di chiudere alle 18 ma fino a ieri potevano restare aperte per l’asporto.

Da oggi, invece, avranno l’obbligo di abbassare le saracinesche. Potranno invece restare aperte a pranzo.