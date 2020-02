Scala d’acciaio, di legno e di marmo: consigli di manutenzione

Tra le tante variabili che concorrono nella ricerca e scelta della scala migliore per la propria casa c’è anche la questione della manutenzione. Una scala d’acciaio è più delicata di una di legno? Come bisogna pulirla perché non si annerisca e sembri vecchia? E una in legno richiede meno attenzioni di una scala in acciaio e vetro o di una lussuosa in marmo?

Come pulire la scala in acciaio

Le moderne scale in acciaio sono una sicurezza sul versante della durabilità. Mentre il loro tratto distintivo, dal punto di vista estetico, è l’aspetto lucido. Anche un’operazione di semplice pulizia può però riservare brutte sorprese se non è eseguita ad arte. Preservare l’aspetto lucente delle scale d’acciaio non è affatto difficile purché le si tratti con le dovute attenzioni. Le soluzioni di acqua saponata sono perfette per pulire le superfici in acciaio delle scale, anche quando sono a effetto satinato. Così come dà ottimi risultati l’alcol: basta un panno morbido inumidito di alcol per pulire a fondo la ringhiera in acciaio della scala e farla brillare come nuova. Ovviamente, per evitare di lasciare macchie e aloni, conviene sempre risciacquare e come ultimo passaggio asciugare con un panno morbido. Questo è sufficiente per garantire la lucidatura finale senza macchia. Vietatissimi invece i detergenti aggressivi e le spugne abrasive che rischiano di rovinare irrimediabilmente qualsiasi scala in acciaio.

Quante attenzioni chiede il legno!

Se invece scegliete il legno, rassegnatevi al fatto che è molto più delicato e quindi richiede più attenzioni di quante ne voglia una scala in acciaio. Dovete prima pulirla con l’aspirapolvere o con scopa e palette, per evitare che lo sporco possa graffiarne la superficie. Quindi dovete pulire la scala con un panno inumidito, proprio come si fa con i mobili, senza usare acqua. Infine potete pulire con un prodotto apposito, cioè con un detergente specifico che nutre il legno senza ungere. Gli oli non vanno usati sulle scale per non rendere i gradini scivolosi e pericolosi.

Pulizia rapida e brillante con il vetro

Altrettanto a rischio di graffi del legno ma rapide e veloci da pulire come le scale in acciaio sono quelle in vetro. Le superfici di vetro che spesso si accompagnano alle scale in acciaio si detergono efficacemente con una soluzione di acqua e aceto. Una bella passata con un panno pulito in microfibra e la scala in vetro sarà lucente, senza macchie e senza aloni lasciati dal calcare.

La scala in acciaio batte quella in marmo

Quelle di marmo erano le scale delle case sontuose di altri tempi, ma anche se non sono più così diffuse nelle moderne costruzioni si possono ancora trovare in certe dimore moderne e lussuose. Va detto che il marmo è un materiale sicuramente molto delicato. E la scala, per quanto vi assicurino che il marmo è stato trattato, sarà sempre molto più vulnerabile di una solida scala in acciaio. Per pulire a fondo le superfici di marmo è dunque necessario usare la delicatezza. La particolarità di questo materiale è la sua incredibile porosità, assorbe infatti quasi come una spugna ed ecco spiegato il perché si macchia con estrema facilità. Purtroppo, un volta macchiato non c’è più ritorno. O meglio si può provare a smacchiare la scala mettendo del perossido di idrogeno e lasciando agire per qualche ora, ma non vi è alcuna certezza della smacchiatura. Per la normale pulizia quotidiana invece, conviene pulire con il bicarbonato.